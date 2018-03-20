Историческая встреча во Владивостоке, вопреки всем благоприятным прогнозам, не состоится, сообщает DEITA.RU.

Ранее выяснилось, что самым подходящим местом для встречи лидеров двух государств - Дональда Трампа и Ким Чен Ына, может быть столица Приморья. Политологи по разным критериям проанализировали несколько вариантов и остановились именно на этом.

Однако, как пишет Коммерсант, Владивосток не рассматривается в качестве места возможного проведения встречи президента США и лидера Северной Кореи.

Дональд Трамп 9 марта согласился встретиться с Ким Чен Ыном. Предложение о встрече было передано делегацией Южной Кореи, которая до того нанесла визит в Пхеньян. Встреча, если она состоится, станет первой за всю историю между действующими главами двух государств.



Таисия Масина