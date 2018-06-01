Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он еще не знает, состоится ли 12 июня встреча президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи, сообщает DEITA.RU со ссылкой на CNN.

Помпео, выступая перед журналистами в Нью-Йорке после двух встреч с высокопоставленным северокорейским официальным лицом, сказал, что обе стороны добились успеха в вопросе успешной встречи Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, но еще остаются проблемы.

«Мы достигли реального прогресса за последние 72 часа с точки зрения создания условий для успешного саммита», - сказал Помпео. Но, добавил он, что многое еще предстоит сделать.

Майк Помпео сказал, что считает, что руководители Северной Кореи «рассматривают совершение стратегических изменений ... которых страна не делала раньше».

Между тем, северокорейские государственные СМИ сообщили, что Северная Корея и Россия договорились о встрече между их лидерами в ознаменование 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Соглашение, согласно KCNA, было достигнуто во время встречи Ким Чен Ына с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Алина Калинина