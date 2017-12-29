Владивосток сковали пробки, сообщает "Deita.ru".

Как ранее сообщало агентство, в нескольких районах Владивостока движение крайне затруднено. Так, например, на проспекте Столетия, Первой речки, кольцо Инструментального завода и в районе Чуркина.

Как рассказал корреспондент "Deita.ru" уехать с остановки Театр оперы и балета в сторону центра города почти невозможно.

"Мы стоим на остановке уже минут 50, собралось человек 40, а автобусы словно испарились!", - комментирует жительница Владивостока.

"Холод такой, а автобусы всё не идут, а тут еще так много детей", - комментирует другая женщина.

Как отмечают некоторые горожане, у детей даже отменяют дополнительные занятия, так как приехать практически нереально.





Ирина Петрова



