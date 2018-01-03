Второй день Нового года очень весело отметили в Дальнегорске, сообщает Deita.ru. Взрослые и дети участвовали в конкурсах, подпевали знакомые и всеми любимые песни, а также попробовали вкуснейшие пироги от Деда Мороза и его внучки Снегурочки.





Несмотря на начавший снег многие дальнегорцы семьями поспешили на Центральную площадь города. Специально дня них была подготовлена Новогодняя программа Дворцами культуры округа. На несколько часов взрослые и дети отправились в путешествие по сказочной стране.







«Интересная программа, очень хорошо, что развлекательная программа рассчитана не только на взрослых, но и на самых маленьких. Мы каждый год приходим на площадь, всегда весело. Тем более здесь всегда есть горячий чай и вкусные пироги», – поделилась впечатлениями Марина Владимировна.







Плюшевые зверята развлекали малышей, а Дедушка Мороз и Снегурочка угощали сладостями тех, кто рассказывал стихи или пел песни. Праздничное гулянье закончилось традиционным хороводом вокруг зелёной красавицы.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало, как во Владивостоке провожали 2017 год.

Карина Пискунова



