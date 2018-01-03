праздник дальнегорск
Источник изображения: «Deita.ru»

Второй день Нового года очень весело отметили в Дальнегорске, сообщает Deita.ru. Взрослые и дети участвовали в конкурсах, подпевали знакомые и всеми любимые песни, а также попробовали вкуснейшие пироги от Деда Мороза и его внучки Снегурочки.

новый год дальнегорск

Несмотря на начавший снег многие дальнегорцы семьями поспешили на Центральную площадь города. Специально дня них была подготовлена Новогодняя программа Дворцами культуры округа. На несколько часов взрослые и дети отправились в путешествие по сказочной стране.

новый год дальнегорск

«Интересная программа, очень хорошо, что развлекательная программа рассчитана не только на взрослых, но и на самых маленьких. Мы каждый год приходим на площадь, всегда весело. Тем более здесь всегда есть горячий чай и вкусные пироги»,  – поделилась впечатлениями Марина Владимировна.

новый год дальнегорск

Плюшевые зверята развлекали малышей, а Дедушка Мороз и Снегурочка угощали сладостями тех, кто рассказывал стихи или пел песни. Праздничное гулянье закончилось традиционным хороводом вокруг зелёной красавицы.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало, как во Владивостоке провожали 2017 год.

Карина Пискунова