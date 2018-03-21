В магазине «Елена» в Магадане завышены цены на 11 наименований социально значимых товаров от 6 до 43 рублей. В числе товаров с завышенными ценами оказались такие продукты, как масло подсолнечное, мука пшеничная, сыр, сахар, рыба и цыплята-бройлеры, сообщает DEITA.RU. Об этом стало известно в ходе проверки, санкционированной прокуратурой Магаданской области.

Кроме того, в магазине осуществлялась реализация 28 наименований товаров с истекшим сроком годности, в том числе и истекшим сроком годности реализовывали покупателям консервированные продукты, майонез, масло подсолнечное, шоколад, приправы и другие продукты.

Возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «Завышение установленных надбавок к ценам» и «Нарушение продавцом требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан» КоАП. Также продавцу предстоит уничтожить негодную продукцию и снизить цены.

Екатерина Лапкина