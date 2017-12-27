Сегодня, 26 декабря, пепловый выброс зарегистрирован на вулкане Шивелуч, об этом Deita.ru сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Высота выброса пепла составила восемь тысяч метров. Высота вулкана 3283 метра.

С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 52 километра в северо-восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерного. На пути распространения пеплового шлейфа города и поселки отсутствуют, международные авиатрассы тоже.

Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно писало о случаях пеплового выброса и даже извержения вулканов. Так, извержение вулкана на Бали напугало российских туристов, которые в момент деятельности вулкана находились на острове.

Екатерина Лапкина