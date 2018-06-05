Сегодня, 5 июня, вулкан Эбеко, который расположен на курильском острове Парамушир, выбросил трехкилометровый столб пепла, сообщает DEITA.RU

По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, пепловый шлейф распространился на восемь километров в восточном направлении от вулкана.

Ему присвоен предпоследний, "оранжевый" код авиационной опасности.

Напомним, высота Эбеко составляет 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, которая длилась около шести месяцев, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

Ирина Петрова