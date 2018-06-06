Президент России подписал несколько законов. Так, например, срок для выбора собственниками квартир способа управления многоквартирным домом сокращается до шести месяцев, сообщает DEITA.RU.

Новую норму вносят в Жилищный кодекс поправки в 161-ю статью. Раньше на это жильцам давался год.

Собственники могут самостоятельно выбирать управляющую компанию для своего дома или создать товарищество собственников жилья (ТСЖ). Если же они не сделали этого в установленный срок, к делу подключаются органы местного самоуправления. Они выбирают УК на конкурсной основе или назначают временное управление, чтобы дом не оставался бесхозным.

Отметим, что в данном законе не указаны сроки его вступления в силу, по общему правилу в таком случае он вступает в силу через 10 дней после опубликования.



Ирина Петрова