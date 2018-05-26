В полицию Владивостока с сообщением о мошеннических действиях обратился мужчина, пострадавший при покупке автомобиля. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, горожанин рассказал, что в районе улицы Нейбута у неизвестного он приобрел Toyota Prius по выгодной цене.

Только позже уже в ГИБДД он выяснил, что документы на машину являются поддельными, а сам автомобиль находится в розыске.

Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию и попросил привлечь к ответственности афериста, продавшего ему криминальное авто с поддельным ПТС.

По факту случившегося проводится проверка. Личность подогреваемого в преступлении устанавливается.

Игорь Бегунов