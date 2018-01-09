Новая ипотечная программа, доступная для семей России в целом и Приморья в частности, появилась с 1 января 2018 года, сообщает «Deita.ru».

Согласно нововведениям, заемщиками станут семьи, родившие или усыновившие второго и последующих детей появились после 1 января 2018 года. Субсидировать ставку государство будет в течение трех лет с выдачи кредита при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего.

Таким образом, семьи, в которых ребенок родился после 1 января 2018 года смогут не только взять кредит на жилье, но и рефинансировать уже имеющуюся ипотеку. Это позволит семье экономить около 100 тысяч рублей в год, то есть за все время субсидирования родители двоих детей сэкономят 300 тысяч рублей, а с тремя детьми- 500 тысяч.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что некоторым приморцам помогут с ипотекой.

Таисия Масина