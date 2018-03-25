В Набережных Челнах за парковку колясок в детской поликлинике №4 начали взимать плату, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет популярный паблик bloknot.

За каждую коляску женщины должны были заплатить по 10 рублей. Молодых мам, которые привезли малышей на осмотр, подобное нововведение возмутило, они обратились с жалобой.

Министерство здравоохранения потребовало разъяснений, от которых сотрудники детской поликлиники отказались. Руководство медучреждения получило выговор.

Екатерина Лапкина