Неожиданное предложение выдвинул депутат Государственной Думы Игорь Лебедев, сообщает DEITA.RU.

Должности у Игоря Лебедева серьезные – он вице-спикер Государственной Думы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза.

В своем твиттере Игорь Лебедев написал следующее: «Чемпионат мира по футболу – это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет Госдумы по труду, чтобы проработать вопрос и сделать выходными дни, когда играет сборная России».





На групповом этапе чемпионата мира по футболу сборной России предстоит сыграть с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

Последний контрольный матч перед важнейшим турниром планеты сборная России проведет с командой Турции уже совсем скоро. Начало матча – 6 июня в 2 часа ночи по владивостокскому времени.

Дмитрий Санников