Крайне необычным способом попытался привлечь внимание своей бывшей девушки житель Биробиджана – мужчина похитил ее сумку возле Дворца культуры в областном центре. Молодая биробиджанка обратилась в полицию, сообщает DEITA.RU.

По информации пресс-службы УМВД России по ЕАО, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1985 года рождения. Он признался, что выхватил сумку из рук своей бывшей возлюбленной в надежде, что девушка вернется к нему. Однако дама сердца такого проявления чувств не оценила.

В отношении нерадивого кавалера возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 1 УК РФ. Сумка возвращена владелице.

Наталья Алексеева