Автомобиль загорелся во Владивостоке ночью, 02 января 2018 года, сообщает «Deita.ru».





Происшествие случилось по адресу Днепровский переулок 5/1. Как пишет популярный паблик в соцсети, около часа ночи Toyota Prius загорелась после того, как высокий человек в черной одежде совершил возле машины непонятные действия/

Отмечается, что автомобиль получил достаточно серьезные повреждения.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что мальчишка поджог автомобиль на глазах приморцев.

Таисия Масина







