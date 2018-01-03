зажигалка
Источник изображения: «Deita.ru»

Автомобиль загорелся во Владивостоке ночью, 02 января 2018 года, сообщает «Deita.ru».

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Происшествие случилось  по адресу Днепровский переулок 5/1.  Как пишет популярный паблик в соцсети,  около часа ночи Toyota Prius загорелась после того, как высокий человек в черной одежде совершил возле машины непонятные действия/

Отмечается, что автомобиль получил достаточно серьезные повреждения.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что мальчишка поджог автомобиль на глазах приморцев.

Таисия Масина