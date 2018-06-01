Президент России Владимир Путин примет 1 июня высокого гостя, сообщает DEITA.RU

Речь идет о наследном принце Абу-Даби, заместителе Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеде Аль Нахайяне.

Как пишет РИА ФАН, в рамках встречи планируется обсуждение вопросов о дальнейшем укреплении двусторонних отношений в экономической отрасли, а также актуальных темы международной и региональной повестки дня.

Ожидается, что российский лидер и принц подпишут документ о стратегическом партнерстве между Москвой и Абу-Даби.

Таисия Масина