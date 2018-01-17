Поздно вечером в полицию позвонила жительница одного из домов в Ленинском районе и сообщила о хулиганских действиях, сообщает DEITA.RU.

Девушка сообщила, что неизвестный мужчина на улице стал стрелять из пневматического пистолета и повредил ее пластиковые окна.

В результате действий нетрезвого злоумышленника у горожанки пулями были пробиты стекла, поэтому она сообщила о повреждении имущества в полицию - информирует корреспондент агентства.

После стрельбы хулиган с места происшествия скрылся, а стражи порядка приступили к поискам подозреваемого. По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов