Количество ДТП в России из-за неисправности автомобилей неуклонно растет, сообщает «Deita.ru».

По данным Госавтоинспекции, а январь-ноябрь 2017-го года их число выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев 2016-го года зарегистрировано почти 5 тысяч ДТП из-за проблем с эксплуатацией машин, в 2017 году — уже 5,8 тысяч. В таких авариях погибли около тысячи человек. Количество раненых увеличилось до 8,7 тысяч. Как пишут "Известия" эксперты в один голос утверждают, что виной всему экономия россиян на ремонте машин.

В первую очередь, по словам представителя Российского союза автостраховщиков, ДТП происходят из-за неисправности рулевого управления и тормозной системы.

При этом сотрудники сервисных центров утверждают, что большинство клиентов стало обращаться только тогда, когда неисправность уже достигла критического состояния, и берут в основном максимально дешевые детали.



Также негативное влияние оказало и то, что можно приехать в страховую компанию за ОСАГО и получить диагностическую карту, не показывая машину.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что названа основная причина автоаварий в Приморье.

Таисия Масина