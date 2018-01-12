Выяснились подробности аварии, в результате которой сильно пострадал легковой автомобиль, об этом «Deita.ru» сообщили в МВД России по городу Уссурийску.

Установлено, что 33-летний водитель КаМАЗа, двигаясь по Владивостокскому шоссе, решил развернуться. Не убедившись в безопасности маневра и, создав помеху, он спровоцировал столкновение с автомобилем Toyota Prius, который ехал в попутном направлении. В результате аварии легковой автомобиль получил достаточно серьезные повреждения. Водитель не пострадал.

На момент ДТП стаж вождения водителя КаМАЗа составил 17 лет, в 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчина не привлекался.



По факту ДТП в отношении водителя составлен административный протокол, предполагается наложение административного штрафа.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что опора автовышки уничтожила авто в Приморье.

Таисия Масина