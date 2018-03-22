В ночь с 19 на 20 марта в районе Эгершельда загорелся приют для бездомных, в результате чего погибло четыре человека, еще около десяти были госпитализированы. Корреспондент DEITA RU попытался разобраться в причинах возгорания, почему сотрудники приюта думают, что это был поджог, и куда теперь денут бродяг, лишившихся единственной крыши над головой.

Инесса Романова, представитель общественной организации «Росток» рассказала, что в ночь возгорания местные жители рядом с приютом видели огненную вспышку и слышали взрыв, после чего в считанные секунды разгорелось пламя и охватило весь дом. «Точная информация будет после результатов проверки. По предварительной версии пожарных это был поджог, причем с внешней стороны дома. Кто-то обвиняет постояльцев приюта в незатушенных сигаретах, которые якобы спровоцировали пожар. Но после 10 вечера в доме все бродяги спят, за этим следят наши волонтеры, поэтому вариант с сигаретами исключен», - рассказывает девушка.

На вопрос о том, для чего могли поджечь ветхое здание далеко не в самом центре города, Инесса лишь пожимает плечами и недоумевает, кому вообще это было нужно: «Мы не официальная организация, а просто сообщество неравнодушных граждан. Стараемся помогать людям, которые попали в беду и оказались без крыши над головой. Может быть, кому-то не нравилось соседство с бездомными, и они таким образом решили вопрос. Куда теперь определять этих несчастных, мы пока не знаем».

Председатель комитета по социальной политике Думы Владивостока Людмила Таран рассказала, что на сегодняшний день во Владивостоке нет никаких официальных ночлежек для бездомных. По своей сути, «Росток» взял на себя функции государственных органов социальной защиты, причем делал все безвозмездно и за собственные деньги. Людмила Таран также отметила, что в ближайшее время будет поднят вопрос о создании общественных организаций, которые будут заниматься бездомными. «После этой трагедии и возбуждении уголовного дела, многие бизнесмены всерьез задумаются перед тем, как помогать людям без крова над головой. Никто из предпринимателей не захочет нести ответственность за непреднамеренную смерть человека», - резюмирует свою мысль Людмила Николаевна.

Напомним, по факту ЧП Прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Ведется проверка.

Максим Низкодубов