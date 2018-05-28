Краевой центр занятости населения Приморья откроет двери ярмарки вакансий и учебных мест в Уссурийске уже 29 мая, сообщает DEITA RU.

В этом году, по словам департамента труда и социального развития края, более 35 предприятий подали заявку на участие в мероприятии. Около 500 вакансий будут предложены по различным специальностям, в зависимости от профиля образования и качества профессиональных навыков, полученных на предыдущем рабочем месте.

Также учащимся старших классов помогут определиться с будущей профессией - сориентируют их по направлениям, наиболее востребованным сегодня на рынке труда и уточнят, какие именно предметы нужны для успешной сдачи ЕГЭ.

Начальник отдела кадров Уссурийского Локомотивно-ремонтного завода Любовь Звездина рассказала, в каких профессиях предприятие нуждается больше всего: "Нам требуются разнопрофильные специалисты по 33 профессиям - слесари по ремонту подвижного состава, механики, а также узконаправленные сотрудники, такие как, например, заточники. Не могу сказать, что у нас большой дефицит и постоянная «текучка кадров», но потребность в новых сотрудниках возникает очень часто. Кто-то увольняется по возрасту, кто-то уходит в декрет. Большое влияние оказывает сезонность – многие уходят на путину в море и поэтому отток людей в летний период значительный. А ярмарка помогает нам его возместить".

Специалист отдела кадров «Молочного завода Уссурийска» Мария Анненкова также поделилась, какие вакансии будут предложены для безработных уссурийцев: «Нам требуется электромонтер по ремонту инженерного оборудования, кассир, специалист по сертификации, технолог, а также лаборант технического анализа. Основной ассортимент у нас - молоко, кефир, сметана и творожные изделия и другие кисло-молочные изделия». Также она отметила, что положительные результаты от выставки есть, но не всегда такие масштабные, какими бы хотелось их видеть. «Главное, что мы стараемся работать с двух сторон – нам нужны грамотные сотрудники, а задача центра занятости – людей трудоустроить. Поэтому считаю, что такие мероприятия обязательно должны проходить, и не один раз в год», добавила Анненкова.

Как отметил глава администрации Евгений Корж, «Ежегодно население Уссурийского городского округа увеличивается, в том числе и за счет миграционных процессов. К нам приезжают люди из северных территорий края, из других регионов и, конечно, им нужна работа. В конце 2017 года уровень официальной безработицы в Уссурийске сократился на треть. Люди находят себе работу в том числе и благодаря таким ярмаркам вакансий. Очень важное и полезное мероприятие».

Напомним, что общегородская ярмарка вакансий для жителей Уссурийска 29 мая пройдет в здании центра культуры «Горизонт» с 10.00 до 12.00.

Максим Низкодубов