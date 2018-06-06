Цены на билеты в экономклассе в Крым останутся прежними, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе Аэрофлота.

Кроме того, компания не будет сокращать количество рейсов в аэропорт города Симферополь. Как и прежде, планируется выполнять десять рейсов в сутки.

Отмечается, что на данный момент на 1,5% сокращена провозная емкость на данном направлении за счет самолетов меньших размеров. Это обусловлено, по словам представителей авиакомпании, объективным снижением спроса на авиаперевозки в Крым в связи с запуском Крымского моста.

Таисия Масина