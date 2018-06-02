В конце мая в администрацию Владивостока стали поступать жалобы от горожан, которые просили привести в порядок набережную Цесаревича. Руководитель административно-территориального управления Владимир Ковалевич взял на себя ответственность за контроль над решением этой проблемы. В первый день лета корреспондент DEITA.RU решил проверить, как изменилось состояние набережной города.





Как и прежде, прогулочный бульвар встречает гостей стоящими на кирпичах и слегка покосившимися пластмассовыми кабинками биотуалетов. По заверениям отдыхающих, кроме этого места, на всей территории набережной сходить по нужде больше некуда. Но даже при таких условиях около уборной совсем не наблюдается людей. «Не хочется туда идти в такой "гальюн". Не дай бог, еще перевернется, он же нормально даже не закреплен. Говорят, что где-то есть еще один туалет, но я его не нашел. Никаких табличек или указателей. Поэтому приходится ходить в кусты», — поделился своими эмоциями житель города Дмитрий.





Первое, что бросается в глаза, гуляя по территории набережной — потресканные, местами покрытые плесенью гранитные плиты и парапеты. Поваленные бодрюрные ограждения, кучи земли, разбросанные около клумб и придающие архитектурному ансамблю этого места далеко не самый эстетический вид. «Вы знаете, я был здесь в 2014 году. Тогда это место на меня произвело неизгладимое впечатление. Было приятно видеть, что во Владивостоке появилась полноценная территория, где можно отдохнуть с детьми, девушкой или друзьями около моря. Сейчас у меня возникает ощущение, что с тех пор это место никак не обслуживают, не ухаживают и все, что было построено, просто пущено на самотек. Не хочется, чтобы такую красоту разрушили через несколько лет», — рассказал автопутешественник Егор Василевский.





Отдельного внимания заслуживают лестницы около мостика влюбленных. Символичное и знаковое для молодоженов место, где часто проводят фотосессии и признаются в любви, портят ступеньки. В некоторых местах они покрыты разводами, которые показывают, насколько «качественные» материалы использовались при строительстве всего комплекса.





Еще одна проблема, которая беспокоит многих горожан на Цесаревича — аттракционы, прокат велосипедов, гироскутеров, детских машинок и катание на лошадях. «Мало того, что эти сомнительные бизнесмены не имеют разрешения для предпринимательской деятельности, занимают много места на пешеходной дорожке, так еще и «ломят» какие-то космические цены за свои услуги. Я гуляю здесь почти каждые выходные с ребенком и вижу, что верхом на лошади здесь никто особо не катается, животные стоят на улице изо дня в день, от них стоит неприятный запах и нормально никто не хочет ими заниматься», — высказалась молодая мама Инна Петрова.





В администрации города заявляют, что регулярно совместно с полицией проводят рейды и предпринимателей штрафуют. Но как видно, проблему это никак не решает, торговцы как стояли, так и продолжают занимать места на пешеходной зоне.





Напомним, набережная Цесаревича была открыта в 2012 году на территории одного из самых первых судостроительных предприятий Владивостока — Дальзавода. В закладке его фундамента поучаствовал сам Николай II, будучи еще в ранге цесаревича — отсюда и пошло название набережной. На протяжении последних 6 лет это место одно из самых популярных и любимых для гостей и жителей города. Поэтому многие из них переживают за сохранение этого комплекса, который открывает красивейший вид на бухту Золотой рог.

Максим Низкодубов