Сотрудник крупной приморской оптовой компании, которая специализируется на реализации товаров бытовой химии, рассказал, для чего наркодельцы через третьи лица контактируют с ним, и как из-за них организация получает сверхприбыли от продажи ацетона и растворителя, сообщает DEITA RU.

Марк (так зовут менеджера по продажам в этой компании) поделился своими наблюдениями: «Работаю уже несколько лет, и всегда было интересно, почему летом продажи ацетона и растворителя в нашей компании вырастают в несколько тысяч раз. К примеру, если в апреле у нас раскупают 20-30 коробок 646-го и 647-го растворителя, то, например, в июне продажи достигают 6000-8000 коробок, а начиная с сентября закупки в таких массовых количествах снова прекращаются. Та же самая история и с ацетоном, только сроки немного другие – его пик наступает в августе, а потом снова продажи падают.

Для собственной аналитики я пытался понять, кому же может пригодиться столько ядовитой химии, пока один из представителей компании-закупщика не попросил меня привозить конкретную партию ацетона, то есть с определенной концентрацией спирта. После этого у меня закрались подозрения, что у нас закупаются сомнительные конторы, потому что как раз летом в Приморье начинает зреть конопля. Видимо, кто-то в промышленных масштабах производит наркотики. Дальше расследования я прекратил, но что явно заметно – с каждым годом объемы закупок этих химикатов продолжают расти. Компания зарабатывает огромные деньги на таких покупателях, а руководство даже не догадывается, за счет чего получает такую прибыль».

Действительно, по заверению сотрудников Краевого наркологического диспансера и его пациентов, наркоманы используют растворитель для вытягивания опиума из маковых головок и чтобы в дальнейшем получить опий, а из него героин, который вводят в организм при помощи инъекций: «Другая, более вероятная причина - производство самого бедного и грязного наркотика – дезоморфина. Его готовят зачастую в домашних условиях, используя при этом ацетон, бензин и растворитель. Употребляя его, человек начинает в прямом смысле гнить – на теле появляются язвы и от наркомана начинает исходить трупный запах».

Стоит отметить, что Приморский край входит в топ – 10 регионов по количеству наркозависимых. Чаще всего у нас употребляют наркотики синтетического происхождения на основе конопли, а также вещества опиумной группы. Самыми наркотизированными городами считается Артем, Находка и Уссурийск.

Максим Низкодубов