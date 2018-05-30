ВЦИОМ провел интересный опрос среди россиян, результаты которого показали, где предпочитают отдыхать жители России, сообщает DEITA.RU.

Выяснилось, что Крым уже третий год подряд лидирует в списке наиболее желанных мест для отдыха среди россиян. Исследование показало, что основными преимуществами отдыха именно в Крыму стали - красивая природа (та считают 26% опрошенных), чистое море и хорошие пляжи (23%), благоприятный климат (19 %). При этом 20% респондентов отпугивает цена.

В связи с чем, по данным ВЦИОМ, основными местами отдыха в этом году для 45% осталась дача, для 34% - дом.

Таисия Масина

