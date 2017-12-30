Сегодня, 29 декабря, последний матч этого года для «Адмирала» закончился провалом, как и четыре предыдущих, сообщает «Deita.ru».

На этот раз приморских хоккеистов со счетом 0:2 обыграла китайская команда «Куньлунь Ред Стар».

На матч против «Куньлуня» новый тренерский штаб команды во главе с Андреем Разиным выпустил шесть игроков, перешедших в «Адмирал» в последний день трансферов. Полноценными новичками при этом можно было назвать лишь четверых – Дениса Вихарева, Вадима Перескокова, Григория Верещагина и Дениса Ковалёва. А вот защитник Иван Глазков и нападающий Егор Яковлев хорошо знакомы приморским болельщикам. И тот, и другой вышли на лед в стартовом составе.

Первый период остался за «Адмиралом» по броскам, голевым моментам и игре, но не по счету. На пятой минуте Брэндон Ип первым же броском в створ ворот Игоря Бобкова открыл счет.



Следующего гола болельщикам пришлось ждать 55 минут игрового времени. Увы, но отличились вновь гости. Лукас Лессио установил окончательный счет в матче отправив шайбу в пустые ворота.



Итого, команда из Владивостока потерпела пять поражений подряд и закончила год на 12-м месте из 14 в восточной конференции.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что серия поражений приморского "Адмирала" продолжается.

Таисия Масина



http://deita.ru/news/seriya-porazhenij-primorskogo-admirala-prodolzhaetsya/