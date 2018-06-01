Процедура взыскания с "Газпрома" более двух миллиардов долларов запущена, швейцарские приставы уже провели опись имущества в офисе Nord Steam AG, сообщает DEITA.RU.



Как рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, нельзя исключать, что акции Nord Steam AG и Nord Steam AG 2 арестованы не были. Он подчеркнул, что арест акций не значит автоматический переход права собственности. Оперативное управление сохранится за «Газпромом». Компания, как пишет РИА ФАН, лишь не сможет продать эти акции.

Кроме того, акции Nord Steam AG 2, оператора «Северного потока — 2», находятся в залоге у европейских партнеров, которые участвуют в этом проекте, то есть заморозка акций для «Газпрома» абсолютно ничего не значит.

Эксперт заверил, что арестовывать акции «Северного потока» и «Северного потока — 2» нельзя, потому что это, по сути, является злоупотреблением положения со стороны «Нафтогаза».

Таисия Масина