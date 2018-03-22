Где бесплатно можно взять питомца домой и почему бездомных животных становится все больше? Специально для DEITA.RU учредитель фонда помощи бездомным животным «Умка» Анна Колесова ответила на эти и другие вопросы.

«Если уж просить денег, нужно делать это по-честному, – рассказывает Анна Колесова, учредитель фонда "Умка", - поэтому в 2014 году мы официально зарегистрировали фонд». То, что когда-то было велением души, переросло в огромную некоммерческую организацию. Изначально вся деятельность проводилась на собственные средства, но, когда количество животных «на балансе» фонда стало расти, организацию оформили и у работников появились определенные посты.

«Все эти должности ни на что не влияют, никакой субординации у нас нет, это – условность, – рассказывает Анна, – у нас и директор за собаками какашки убирает, это вполне нормально». У каждого члена фонда есть своя основная работа, а «Умка»– это хобби, которое как полноценная работа».

Во Владивостоке нет официальных приютов и фонд «Умка» - тоже не приют. Ежемесячно на балансе и под опекой фонда находятся около 100 питомцев – кошек и собак. На сегодняшний день кошки содержатся в арендуемом помещении в 100 квадратных метров, там 47 питомцев, остальные размещены дома у членов фонда и еще некоторая часть находится на стационарном лечении в клиниках. «У меня дома 23 кошки, у нашей Кати 11 кошек, а у Ксюши около 17, – рассказывает Анна Колесова, учредитель фонда, – принцип сарафанного радио работает очень хорошо, часто звонят люди с просьбами не забрать кого-то, а наоборот отдать. В день поступает минимум 10-15 звонков».





Если хотите взять животное, можете зайти на сайт и выбрать питомца. На сегодняшний день их 106, из них 90 – кошки, у каждого есть имя и своя история. На сайте указана вся информация о том, какие операции ране были у животного, какие особенности характера, а также постоянно обновляются фотографии. В разделе «для хозяев» есть памятка и договор. Дополнительные вопросы можно задать по телефону, а после приехать «на смотрины» и познакомиться с животным лично. После этого наступает испытательный срок. За месяц всегда становится ясно, останется питомец в новом доме или нет.

«У нас в стране не развита пропаганда ответственного обращения с животными, - негодует Анна, - нужно понимать, что питомец – это не муляж, не чучело, которое можно поставить на полку. Это полноценный член семьи, большая ответственность вне зависимости от новых обстоятельств. Если люди плохо рассчитали возможности, бывают возвраты».

Адекватное содержание, кормление, вакцинация, выгул, обеспечение всеми условиями – это обязанности каждого нового хозяина, по мнению учредителя фонда.

«Мы стараемся давать животным необычные имена, рассказывает Анна, у нас есть база по пристроенным животным, когда мы вбиваем имя, нам принципиально, чтобы оно было уникальным. Мурки, Васи, и даже Фисташки и Ириски - все это пройденный этап. Как правило, мы помним всех, кого удалось пристроить, это порядка 600 животных».

Хозяева могут оставить имя, но найти какой-то уменьшительно-ласкательный вариант. Клондайк заменили на Клунис, кошку Эладу зовут дома Элей, а Бантику поменяли имя на Гарри. Собакам, как правило, имена оставляют, это связанно с выполнением команд.

«Зачастую люди выбирают породистых животных, потому что хотят знать, кто мама и кто папа, рассказывает Анна, если кот лысый, то он беспородный. Все породистые животные имеют племенную ценность и это подтверждено документально, у них есть родословная, а это подразумевает генотип. Бывают, что животные фенотипичны породистым. Из таких у нас есть сфинксы, британцы, скотиши, персы».





Появление таких животных на улице связано с самовыгулом породистых животных, которые оставляют потомство «на улице». По мнению работников фонда, это говорит о том, что часть животных выкидывают или «отпускают погулять», не заботясь о том, что они могут «сделать кучу котят».

В мае 2017 года фонду «Умка» удалось купить участок в кредит на 25 соток. До этого собаки жили на арендуемой земле в районе села Угловое, в конце прошлого года их перевезли на новый участок, где построено 10 вольеров на деньги от проекта «Добро. Mail.Ru». В прошлом году организаторы запустили проект на краудфандинговой площадке, за три месяца удалось собрать 800 тысяч рублей, на эти деньги поставили забор и провели воду, завезли контейнеры, пробурили скважину и, благодаря одной из кото-хозяек, сделали экспертизу воды.

«Я ненавижу слово приют, - говорит учредитель фонда, приют –это место, куда можно принести и сдать. Мы же строим центр временной передержки и реабилитации животных. Это место, откуда можно будет в первую очередь забрать животных, а не отдать».

Он необходим, потому что животных становится все больше и это несет определенные риски в медицинском плане. Существует и вечный страх, связанный с арендой, если арендатор приостановит процесс, куда размещать всех животных. Сейчас есть проблема со светом, которую планируют решить в 2018 году. Сейчас на участке работает охранник, он же «кормчий», а последние 3 месяца по 2 раза в неделю туда приезжает кинолог, который «воспитывает» собак.

«Человек, который приезжает на смотрины, хочет взять поводок и сразу пойти гулять, - объясняет Анна, - нам очень важно, чтобы собаки, которые попадают в семью, были подготовленные, особенно те, что гиперактивные или с расфокусированным вниманием».

Любой человек может помочь финансово, все проекты указаны на сайте фонда помощи бездомных животных «Умка». «Во-вторых, можно помочь строительными материалами, говорит учредитель фонда, это может быть любое дерево, шлакоблоки, пеноблоки, деревянные паллеты, металлопрофиль, профильные трубы. На данном этапе необходима техника, а летом - рабочая сила».

Когда строительство будет окончено, на территории единовременно смогут находиться 45 собак и примерно 145 кошек. В планах у фонда создание условий для канистеррапии, то есть методики лечения с помощью собак.

Александра Чистик