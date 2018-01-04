Телефон, потерянный в новогодние каникулы и не только поможет найти новая функция для iOS и Android , сообщает «Deita.ru».

Речь идет о мгновенном фото при неудачной попытке разблокировать смартфон. Это поможет узнать, кто пытался получить доступ к мобильному Облаку в устройстве пользователя в случае потери или кражи гаджета. Это весьма актуально не только в период новогодних праздников и многочисленных корпоративов, когда пользователи нередко забывают и оставляют свой смартфон без присмотра, но и в повседневной жизни. При необходимости полученные снимки можно передать в компетентные органы.

Другим полезным нововведением, которое доступно пользователям с установленным PIN-кодом, стала блокировка экраном вниз. При включении этой функции, переворот устройства приведет к блокированию Облака по PIN-коду. Это может пригодиться, к примеру, при угрозе утраты устройства или же просто при нежелание демонстрировать свои файлы другому человеку.

Обе новые функции можно включить в настройках безопасности.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что странный подарок на новый год хочет половина россиян.

Таисия Масина