Полковник Вадим Астафьев рассказал, что зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1» на учениях отразили удар условного противника с моря в Крыму, сообщает DEITA.RU.

В учениях было задействовано более пяти тысяч человек и около ста единиц авиатехники.

В свою очередь крымский политолог Владимир Джаралла отметил, что лучше всего обеспечение безопасности полуострова может оценить иностранный наблюдатель, а именно - военные специалисты США и НАТО. Они, по словам эксперта, оценивают Крым на том же уровне, что и Калининград. Эти территории являются аналогами современных крепостей и зонами затрудненного контролируемого проникновения. Вооруженные силы на территории полуострова оснащены таким оружием, что огневая мощь группировки, а также ее технические возможности превосходят всю украинскую армию. Кроме того, на территории полуострова базируется еще флот и авиация.

Таким образом, как пишет РИА ФАН, в настоящий момент российская армия и группировка, находящаяся в Крыму, обладает всеми возможностями для отражения любых нападений, контроля за ситуацией, а в случае необходимости — для развития наступления, то есть можно спокойно говорить о том, что Крымский полуостров защищен на очень высоком уровне.

Таисия Масина