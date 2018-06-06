Голландские активы российской энергетической корпорации «Газпром» арестованы по решению суда для выплаты «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов, сообщает DEITA.RU.

Кроме того, судебные исполнители собираются заморозить активы российской компании в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.



Как отметили в «Нафтогазе», голландский суд удовлетворил ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест, ведь для получения от «Газпрома» указанной выше суммы будут применены все доступные законные средства и инструменты.

Как пишет РИА ФАН, член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов на это заявил, что это очень опасный прецедент, потому что активы российской транснациональной корпорации теперь могут быть арестованы и в других странах, а не только в Голландии. В связи с этим, по словам Милонова, Россия должна предпринять жесткие ответные меры.

Таисия Масина



