Названы шесть основных причин, из-за которых быстро разряжается батарея смартфона, сообщает «Deita.ru». Также названы способы, как этого можно избежать и продлить ее срок службы.

Во-первых, яркость экрана. Она напрямую влияет на время работы батареи. Чем она выше, тем быстрее будет снижаться заряд батареи. Необходимо включить автояркость или каждый раз ее настраивать.

Во-вторых, на заряд батареи сильно влияет сеть мобильного оператора. Отключение 3G/4G или Bluetooth поможет сохранить энергию смартфона.



В-третьих, сильно разряжать батарею могут приложения, которые работают в фоновом режиме. Для того, чтобы не расходовать лишнюю энергию, можно пользоваться программами, которые запрещают приложениям работать в фоновом режиме.



Также, использование живых обоев заставляет устройство работать не только медленнее, но и быстрее разряжает его.



Функция «Автоповорот экрана», если она работает постоянно, способна сократить и время работы гаджета. Чтобы сохранить энергию, нужно выбрать только одно положение экрана – вертикальное, а потом при необходимости отключить.



При холодной погоде батарея также имеет свойство разряжаться. Необходимо стараться не использовать смартфон при низких температурах, так как аккумулятор реагирует на это негативно.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, как зимой всегда быть на связи.

Таисия Масина