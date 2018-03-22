Стало известно, каким образом сменится власть Украины. Своими соображениями по данному вопросу поделился бывший премьер-министр страны Николай Азаров, сообщает DEITA.RU.

Он отметил, что режиму киевских властей осталось недолго, возможно, чуть больше года. Затем, по словам Азарова, режим сменится либо в результате очередного майдана, революции, переворота, либо выборов. Выборы станут практически таким же государственным переворотом, так как честные демократические выборы провести на Украине сейчас невозможно из-за сложившейся системы фальсификации, считает эксперт.

Как пишет РИА ФАН, это вполне возможно, так как рейтинг доверия президента Украины Петра Порошенко в настоящее время упал до минимального уровня.



Таисия Масина