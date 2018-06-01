В МВД рассказали, почему были признаны недействительными внутренние паспорта некоторых граждан РФ, сообщает DEITA.RU.

По информации специалистов, с 1997 по 2006 год данные о выданных паспортах хранились в разных базах ФМС. В 2016 году ведомство расформировали, и базы начали объединять в одну, по этой причине и произошел сбой.



«В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен», – говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что пока нет информации о том, сколько вообще таких документов. По некоторым данным, «недействительными» числятся около 15 миллионов удостоверений личности.

В МВД рассказали, что для проверки разработан сервис по проверке паспорта на предмет его действительности/недействительности, который позволяет самостоятельно проверять статус паспорта через официальный сайт МВД России.

Ирина Петрова