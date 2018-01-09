Выяснилось, кто из специалистов может попасть в России под сокращение в 2018 году, сообщает «Deita.ru».

Соответствующее исследование провел портал SuperJob. Оно показало следующее результаты. Остаться без работы рискуют операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы ввода информации, модераторы, юристы низкой квалификации.

Это объясняется продолжающейся автоматизацией рутинных процессов. Кроме того, весьма бесперспективны игры с биткоинами и другой криптовалютой. Уточняется, что в этой сфере сокращений не будет, просто люди сами будут искать другие варианты.

Однозначно, по словам экспертов, не будет проблем у тех, кто занят в сфере торговли и ресторанном бизнесе. Автоматизация не дойдет сюда еще долго - ближайшие лет 10-15 точно. Также спокойны могут быть курьеры и водители.



Напомним, ранее «Deita.ru» называло самые востребованные профессии в России на ближайшие годы.

Таисия Масина