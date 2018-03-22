Итоги выборов президента стали наглядным результатом инициатив и реформ по преобразованию жизни на Дальнем Востоке, которые проводит Владимир Путин.Такое заявление сделал руководитель компании, реализующей в рамках режима Свободного порта Владивосток проект «Приморские пасеки», об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

По мнению эксперта, более 65% избирателей, проголосовавших за Путина, продемонстрировали явную поддержку развития инфраструктуры региона в преддверии и после Саммита АТЭС, а также обозначенный «восточный вектор» развития страны.

Руководитель группы компаний «Байкал», Николай Токуренов, так же уверен, что сейчас мы видим "активное движение ресурсов на Дальний Восток. Все мероприятия – саммит АТЭС, ежегодный Восточный экономический форум, деятельность институтов развития дают свои результаты". О отметил, что

режим Свободного порта Владивосток – удобный для работы бизнеса инструмент и то, как он будет работать дальше, зависит от чиновников всех уровней. Представители бизнеса, в свою очередь, могут предложить, как этот режим улучшить.

На данный момент в регионе создано уже четыре территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР): «Надеждинская», «Михайловский», «Большой камень», «Нефтехимический». На сегодняшний день в них зарегистрировано около 60 резидентов. Статус резидента Свободного порта Владивосток получили более 400 организаций края. На сегодняшний день фактические объемы инвестиций резидентами СПВ составили около 10 миллиардов рублей, создано около двух тысяч рабочих мест.



Резиденты СПВ реализуют различные проекты в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, лесообработки, жилищного строительства.



Кроме того, на Дальнем Востоке и в частности в Приморье реализуется инициированный президентом России Владимиром Путиным закон о дальневосточном гектаре, который призван сделать территорию ДФО более привлекательной для жителей разных регионов России.



Таисия Масина