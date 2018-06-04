Капитальный ремонт дороги по улице Станюковича стартует 1 июля от дома № 28 до дома № 37, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Напомним, дорога оказалась разрушена, когда рухнула подпорная стена на строительной площадке жилого комплекса. На время восстановления основания дороги, асфальтобетонного покрытия проезжей части и пешеходной зоны, движение автотранспорта здесь ограничат.

С 1 июля автомобилистам придется объезжать названный участок по улицам Бестужева и Верхнепортовой. Отмечается, что застройщик обещает запустить двустороннее движение на улице Станюковича в 1 сентября, вернув таким образом местным жителям альтернативный проезд.

Таисия Масина