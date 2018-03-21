Мужчины, пребывающие в запасе российской армии, в этом году будут призваны для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев, сообщает DEITA RU.

Сборы проводятся по согласованию с региональными властями. Граждан призовут в Вооруженные силы России, в органы ФСБ, а также в органы охраны. Соответствующее указание дал Владимир Путин в марте этого года. Подобные указы уже не первый раз подписываются президентом — в 2015 и 2016 годах история была идентичная.

Кого именно призовут, определяют комиссариаты. В Военном комиссариате Приморского края корреспонденту DEITA.RU разъяснили, что обычно на сборы призывается от 2,5 до 5 тысяч человек не чаще, чем раз в три года. Как правило, повестки получают те, кто во время срочной службы получил редкие военные специальности (инженеры, механики, связисты, специалисты радиоэлектронной безопасности и прочие). Также могут призвать и тех, кто ограничено годен и никогда не состоял в рядах российской армии по состоянию здоровья. Но, как утверждают в краевом военкомате, обычно эта практика не используется, и берут тех, кто по факту проходил военную службу ранее.

Освобождаются от сборов учителя, преподаватели и студенты вузов очного направления, многодетные отцы, высшие должностные лица субъектов России, сотрудники ОВД, а также граждане с возрастными ограничениями. Неявка по повестке на военные сборы грозит гражданину административным штрафом в пятьсот рублей.

Резервисты получают выплаты — в Приморском крае 8–10 тысяч рублей в месяц, в зависимости от звания и должности. После сборов гражданину обязаны компенсировать его среднюю зарплату, которую он не заработал за два месяца, пока проходил военную переподготовку.

Напомним, что проверочные сборы проходят для проверки мобилизационной готовности военных частей и комиссариатов.

Максим Низкодубов