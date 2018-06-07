Фонд Общественного мнения России в ходе соцопроса выявил, что большая часть населения отрицательно отреагировала на новую инициативу правительства о повышении пенсионного возраста, сообщает DEITA RU.

Жители давно привыкли к той "границе" возраста, при которой на пенсию выходят сейчас и поэтому новый законопроект не поддержали. Только 10% населения отозвались положительно о грядущей реформе, 80% ее считают нерациональной, потому что теперь есть сомнения, что у людей получится дожить до пенсионного возраста.

Чуть меньше 20% россиян уверены, что правительство пытается компенсировать за счет этого дефицит бюджета, еще 15% придерживаются мнения, что государство повышает возраст до планки, рубеж которой старики в России не смогут переступить, соответственно деньги за их содержание государству тратить не придется.

В конце мая вице-премьер Татьяна Голикова предупредила всех жителей, что уже в 2019 году начнутся первые этапы пенсионной реформы. По ее словам, трансформация нового закона может растянуться на несколько лет.

Напомним, в начале мая Дмитрий Медведев озвучил идею повысить пенсионный возраст граждан и сделать это в максимально короткий срок. Ближайшее заседание Госдумы, где примут окончательное решение по этому поводу, запланировано на середину лета.

Во Владивостокском центре занятости также отметили, что с повышением пенсионного возраста количество официально трудоустроенных граждан может значительно сократиться - люди не захотят перечислять часть собственной зарплаты в пенсионный фонд и посчитают разумнее работать «в серую», не опасаясь за то, что деньги в пожилом возрасте получить они не успеют.

Максим Низкодубов