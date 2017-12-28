Ремонт рухнувшего виадука на Некрасовском путепроводе оплатит виновник аварии, которая привела к его обрушению, об этом «Deita.ru» сообщили в городской администрации.

Средства, точная сумма которых будет предоставлена подрядчиком, собираются взыскивать в судебном порядке.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало о серьезном ДТП, в результате которого надземный переход на Некрасовском путепроводе рухнул на автомобиль, который врезался в его бетонную опору на большой скорости.

В итоге, виадук пришел в негодность, и схема движения через путепровод изменилась для пешеходов.

Таисия Масина