Стремительные темпы развития технологий способны в дальнейшем кардинально изменить будущее военных операций. Этим весьма обеспокоены специалисты королевских военно-воздушных сил Австралии, сообщает DEITA.RU

Самыми опасными угрозами для мировой безопасности названы искусственный интеллект, нанотехнологии и машинное обучение. При этом обеспокоенность вызывает именно стремительное развитие технологий..

Как пишет РИА ФАН , на сегодняшний день даже террористические группировки начали использовать беспилотные летательные аппараты для проведения своих акций устрашения.

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что слова австралийских специалистов – правда. Однако, технологии могут использоваться по-разному – и для благих целей в том числе.

Ответственность за безопасность планеты, по его мнению, несут самые мощные державы, которые компенсируют влияние друг друга - это США — Китай — Россия. При этом эксперт отметил, что в отличие от США и Китая, РФ –это стабилизирующий фактор в мировой политике, который за несколько лет сумел в корне изменить ситуацию и привнести мир на Ближний Восток. И сделано это как раз с помощью вооружения и высокотехнологичной военной техники.

Угрозу для мировой безопасности, считает Кошкин, создают именно США, причем напрямую, предпочитая не садиться за стол переговоров, а угрожать и наносить удары.

Таисия Масина



