Источник изображения: «Deita.ru»
Приморскстат озвучил интересные цифры, касающиеся доходов жителей приморья, сообщает «Deita.ru».
По данным ведомства, основной статьей расходов приморцев стала покупка товаров и оплата услуг (74%). Обязательные платежи и взносы "съели" 11% своих доходов. На увеличение сбережений население направило 8% заработанных денег.
Денежные доходы, полученные населением Приморского края за 11 месяцев 2017 года, составили более 685 миллиардов рублей.
За этот же период среднедушевой доход жителей Приморского края стал на 3.7% больше, чем в 2016 году и составил 32.4 тысячи рублей.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что стали известны доходы приморцев за 2017 год.
Таисия Масина