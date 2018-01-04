Приморскстат озвучил интересные цифры, касающиеся доходов жителей приморья, сообщает «Deita.ru».

По данным ведомства, основной статьей расходов приморцев стала покупка товаров и оплата услуг (74%). Обязательные платежи и взносы "съели" 11% своих доходов. На увеличение сбережений население направило 8% заработанных денег.

Денежные доходы, полученные населением Приморского края за 11 месяцев 2017 года, составили более 685 миллиардов рублей.

За этот же период среднедушевой доход жителей Приморского края стал на 3.7% больше, чем в 2016 году и составил 32.4 тысячи рублей.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что стали известны доходы приморцев за 2017 год.

Таисия Масина