В американском штате Калифорния с 1 января 2018 года легализовали употребление и выращивание марихуаны в немедицинских целях, сообщает «Deita.ru».

По данному поводу высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, примерив ситуацию на российскую действительность.

Он считает решение американских властей о легализации марихуаны цивилизационным шагом в пропасть и уверен, что в России ничего подобного не будет, так как употребление наркотиков — это всего лишь приобретенный человеческой цивилизацией порок и разрешать его категорически нельзя.

Как пишет РИА ФАН, много лет назад, вводя войска в Афганистан, американцы обещали, что избавят мир от афганского наркотрафика. Однако произошло все наоборот и это очень опасно. Онищенко отметил, что «С момента ввода американских войск в Афганистан производство тяжелых опиатов на территории этой страны в десятки раз превысило все общемировое производство этого тяжелейшего наркотика, которое было до 2001 года. Поэтому ни о какой легализации наркотиков на территории нашей страны речи быть не может и не должно. А то, что в шести из пятидесяти штатов Америки разрешили оборот этого яда, — это тягчайшее преступление. Прежде всего это преступление против американской нации. Нет никаких препятствий для того, чтобы власть, если бы она этого захотела, прекратила бы оборот наркотиков и подсаживание молодых людей на наркотическую зависимость».

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что жестокая кара настигнет наркоторговцев в воинских частях.

Таисия Масина