Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что американская армия боится российскую, сообщает «Deita.ru».

И причин тому несколько. По словам Клинцевича, Россия создает самую высокотехнологичную, недорогую и надежную военную технику. Кроме того, на сегодняшний день нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована.

И это несмотря на то, что «в 90-е годы американцы сделали все для того, чтобы развалить вооруженные силы Советского Союза и его военно-промышленный комплекс. Как пишет РИА ФАН, сейчас США обеспокоены, что даже модернизированный советский танк Т-72М3 на порядок лучше любого американского аналога.

Клинцевич отметил, что в перспективе Россия сможет выставлять 100 танков с экипажем и дополнять их сотнями беспилотных боевых машин, а все отечественные истребители Су-35, МиГ-35, Су-57 и бомбардировщики Су-30, Су-34 сегодня "видят дальше, стреляют дальше, показывают лучшие летные качества, не говоря уже про средства противовоздушной обороны".



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что молодые приморцы честно рассказали о службе в армии.

Таисия Масина