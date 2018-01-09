Уже создана межведомственная комиссия с привлечением главного внештатного акушера-гинеколога Приморья, сообщает «Deita.ru».

Накануне СМИ сообщили, что в находкинском роддоме умерла многодетная мать, которой было 42 года. По словам медиков, подобный случай – всегда трагедия и для семьи, и для самих врачей.

Факт смерти женщины подтвердили «Deita.ru» в находкинской городской больнице (роддом – его структурное подразделением). За сутки до этого, как подчеркнули в медучреждении, она благополучно и самостоятельно родила здорового ребенка. Женщина находилась в послеродовом отделении и на состояние здоровья не жаловалась. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего и идет расследование – создана следственная группа и работает межведомственная комиссия.

Как стало известно «Deita.ru», девочка родилась здоровой — как говорят «хороший и нормальный ребенок».

Инна Эстрина