В сети появилось видео скандала, который произошел 29 декабря на автомойке «Автотрейдинг», расположенной по улице Шишкина, 3 во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

По словам автолюбителя, он решил воспользоваться услугами данной автомойки и заплатил 500 рублей за комплекс для легкового автомобиля, включающий мытьё кузова, ковриков, пылесос. Чек, разумеется, мужчина не взял. Вскоре «мойщик сообщил мне, что всё готово. На мои замечания, что плохо вымыли, второй участник (хозяин мойки) стал орать «Забирай своё корыто и вали отсюда, — рассказал автолюбитель. — В процессе диалога хозяин автомойки решил, что у меня есть оружие и его сейчас застрелят. Он стал бегать по территории автомойки, периодически забегая в комнату администрации с воплями: срочно вызывайте полицию у него ствол, он меня хочет застрелить; дал указание мойщику закрыть ворота и не выпускать мой автомобиль до приезда полиции».

Вскоре приехал наряд полиции. Стражи правопорядка рекомендовали мужчине отправиться в отделение и написать заявление, что, собственно, и было сделано.

Отметим, что на просьбу дать жалобную книгу администрация автомойки ответила отказом не только мужчины, но и женщины, которая мыла свой автомобиль сразу после инцидента. Она также осталась крайне недовольная оказанной ей услугой.

Екатерина Лапкина