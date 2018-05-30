Глава приморского города Артем Александр Авдеев встретился с главой муниципального округа Екатерингофский в Санкт-Петербурге Олегом Смакотиным, который заинтересован в сотрудничестве, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

На встрече обсуждались возможности совместной работы в сфере образования, культуры, спорта и других областей. Местные власти отметили, что им есть, чем поделиться с Екатерингофским округом, ведь в Артеме немало одаренной молодёжи, спортсменов, врачей.

По итогам встречи заключено соглашение о взаимном сотрудничестве на основе принципов выгоды для обеих сторон. Планируется обмен опытом работы органов местного самоуправления, установление связей между учреждениями культуры и спорта, а также организация совместных встреч, выставок и иных культурных мероприятий.



Таисия Масина