В Приморском крае в больницу для оказания помощи врачи скорой доставили 13-летнего мальчика, получившего травму из-за некачественной пиротехники, сообщает корреспондент «DEITA.RU”. По словам самого пострадавшего, вечером на улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке у него в руке взорвалась большая петарда.

В результате случившегося подросток получил травму глаза, поэтому его родители вызвали врачей. Школьника доставили в больницу, где оказали помощь и поместили в глазное отделение.

Причиной случившегося стал несчастный случай. Стражи порядка устанавливают продавца пиротехники, чтобы проверить качество ее производителя.

Игорь Бегунов