Взрыв прогремел в детском центре «Комсомолл» в Иркутске, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России.

Трагедия произошла в одном из помещений, арендуемом коммерческой организацией. Здесь проводилась демонстрация химических опытов с использованием жидкого азота, электричества и реактивов. Во время представления произошел выброс воспламеняющегося газа. Он попал на газовую горелку и загорелся, в результате чего дети, сидящие в первом ряду, получили ожоги. Всего медицинская помощью понадобилась 8 детям от 5-ти до 13-ти лет. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Сейчас задержан технический директор организации и два экскурсовода принимавших участие в представлении.

Отмечается, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на особый контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования данного уголовного дела.

Таисия Масина

Видео: СУ СК России



