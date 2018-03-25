В субботу, 24 марта, в городе Александрия Арабской Республики Египет прогремел взрыв, сообщает DEITA.RU. Есть погибшие и пострадавшие. На данный момент полицейские подтвердили смерть одного человека и ранения четверых.

Как пишет РИА ФАН, сработала заложенная в автомобиле бомба. Предположительно, целью атаки был не кто иной, как глава безопасности Александрии.

Как пишут местные СМИ, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие оцепили периметр вокруг места взрыва.

Отмечается, что взрыв произошел за два дня до президентских выборов в Египте.

Екатерина Лапкина