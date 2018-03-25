25 Март 2018, 03:25
Взрыв прогремел в Египте перед выборами президента
Источник изображения: «Deita.ru»
В субботу, 24 марта, в городе Александрия Арабской Республики Египет прогремел взрыв, сообщает DEITA.RU. Есть погибшие и пострадавшие. На данный момент полицейские подтвердили смерть одного человека и ранения четверых.
Как пишет РИА ФАН, сработала заложенная в автомобиле бомба. Предположительно, целью атаки был не кто иной, как глава безопасности Александрии.
Как пишут местные СМИ, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие оцепили периметр вокруг места взрыва.
Отмечается, что взрыв произошел за два дня до президентских выборов в Египте.
Екатерина Лапкина