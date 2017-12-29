Взрыв прогремел накануне вечером в супермаркете в Санкт-Петербурге, сообщает «Deita.ru».

Трагедия произошла на Кондратьевском проспекте, где самодельное взрывное устройство заложили в одну из ячеек камеры хранения.

Как пишет РИА ФАН, по данным представителя Следственного комитета России, мощность взрывного устройства составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

По предварительным данным пострадало 13 человек. Пятеро отказались от госпитализации, пятеро находятся в больницах в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии. У большинства — черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, баротравмы, ушибы.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Известно, что подрывника возможно зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина зашел в магазин, оставил в камере хранения рюкзак, прогулялся по торговому залу и вышел из супермаркета без своей ручной клади. Спустя 10 минут прогремел взрыв.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что взрыв прогремел в многоквартирном доме Приморья

http://deita.ru/news/v-primore-v-mnogokvartirnom-dome-progremel-vzryv/

Таисия Масина